هذا ما دار في تونس بين سفيرا أمريكا وروسيا حول الانتخابات الليبية

العنوان-تونس

التقى سفيرا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية لدى ليبيا في تونس يوم أمس الخميس.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إن لقا السفير، ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الروسي، جمشيد بولتايف، تناول مقارنة الملاحظات حول آفاق استعادة زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بقيادة ليبية وتيسير أممي.