منظمات دولية: المهاجرون في ليبيا يعانون من أوضاع مأساوية

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن معظم المهاجرين غير القانونيين في ليبيا يشتكون من غياب الرعاية والخدمات الصحية، بينما أشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن 600 مهاجر ألقي القبض عليهم مؤخرًا يعانون أوضاعًا مأساوية.

ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى وجود أكثر من 620 ألف مهاجر غير قانوني، في حين ذكرت أن ثلاثة أرباع هؤلاء المهاجرين تحدثوا عن محدودية دخلهم، أو عدم حصولهم على الرعاية الصحية، وفي مقدمتها خدمات الطوارئ.

وذكرت منظمة “أطباء بلا حدود”، في تقرير حديث لها، أن مئات المهاجرين محتجزون في زنازين مكتظة، إضافةً إلى حرمانهم من متطلبات الحياة الأساسية.

وأوضحت أنها أرسلت فرقًا طبية وعيادات متنقلة إلى مركز احتجاز عين زارة، إضافةً إلى أنها قدمت مساعدات صحية وإنسانية للمهاجرين في المركز، مشيرة إلى أنها تمكنت، قبل أيام، من توفير الرعاية الصحية لـ 68 محتجزًا وأحالت سبعة آخرين للمستشفى، إلى جانب تنظيمها جلسات استشارات نفسية لـ 190 محتجزًا.

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