ليبيا الان

منظمات دولية: المهاجرون في ليبيا يعانون من أوضاع مأساوية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن معظم المهاجرين غير القانونيين في ليبيا يشتكون من غياب الرعاية والخدمات الصحية، بينما أشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن 600 مهاجر ألقي القبض عليهم مؤخرًا يعانون أوضاعًا مأساوية.

ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى وجود أكثر من 620 ألف مهاجر غير قانوني، في حين ذكرت أن ثلاثة أرباع هؤلاء المهاجرين تحدثوا عن محدودية دخلهم، أو عدم حصولهم على الرعاية الصحية، وفي مقدمتها خدمات الطوارئ.

وذكرت منظمة “أطباء بلا حدود”، في تقرير حديث لها، أن مئات المهاجرين محتجزون في زنازين مكتظة، إضافةً إلى حرمانهم من متطلبات الحياة الأساسية.

وأوضحت أنها أرسلت فرقًا طبية وعيادات متنقلة إلى مركز احتجاز عين زارة، إضافةً إلى أنها قدمت مساعدات صحية وإنسانية للمهاجرين في المركز، مشيرة إلى أنها تمكنت، قبل أيام، من توفير الرعاية الصحية لـ 68 محتجزًا وأحالت سبعة آخرين للمستشفى، إلى جانب تنظيمها جلسات استشارات نفسية لـ 190 محتجزًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك