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الارصاد: طقس بارد… وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة وثلوج على هذه المناطق

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 06/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس مازال بارداً على معظم مناطق البلاد حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12 – 16) مْ ولاتتجاوز (09) مْ علي المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع بحسب التقرير سقوط أمطار مساء اليوم على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوبة بخلايا رعدية يتخللها نزول حبات البرد و تكون جيدة الى غزيرة أحياناً على بعض المناطق مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة و جريان بعض الأودية المحلية، عليه أخذ الحيطة و الحذر، و أحتمال هطول ثلج خفيف على بعض المرتفعات الجبلية.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الساحلية و مرتفعات الجبل الأخضر. والله أعلم.

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