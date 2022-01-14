الارصاد: طقس بارد… وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة وثلوج على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 06/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس مازال بارداً على معظم مناطق البلاد حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12 – 16) مْ ولاتتجاوز (09) مْ علي المرتفعات الجبلية.

ومن المتوقع بحسب التقرير سقوط أمطار مساء اليوم على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوبة بخلايا رعدية يتخللها نزول حبات البرد و تكون جيدة الى غزيرة أحياناً على بعض المناطق مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة و جريان بعض الأودية المحلية، عليه أخذ الحيطة و الحذر، و أحتمال هطول ثلج خفيف على بعض المرتفعات الجبلية.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الساحلية و مرتفعات الجبل الأخضر. والله أعلم.