الأمين العام للأمم المتحدة: ستيفاني تعمل جاهدة لتهيئة ظروف الانتخابات في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتيريش، إنّ الأمم المتحدة تعمل بشكل مكثف مع الأطراف الليبية من أجل إجراء الانتخابات في البلاد، في أسرع وقت ممكن.

وأضاف غوتيريش في تصريح للصحفيين أنّ مستشارته ستيفاني ويليامز تعمل بكل جد مع الأطراف المعنية في ليبيا بهدف إيجاد الظروف الملائمة لتحريك الأمور قدما إلى الأمام بأسرع ما يمكن.

وأوضح غوتيريش أنه أصبح يوجد عنصرا إيجابي يتمثل في أنه بإمكان مجلس النواب أن ينعقد بكل أعضائه، من كل أنحاء ليبيا وذلك للمرة الأولى منذ سنين عديدة، لتشكيل لجنة تضع خارطة طريق.

وتابع غوتيريش أنّ الأمم المتحدة تعمل الآن مع كل الأطراف لضمان أن تسمح خارطة طريق من إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وأنّه من الضروري إنشاء مؤسسات شرعية بهذا البلد.