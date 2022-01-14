وزيرا خارجية إيطاليا وإسبانيا يناقشان تطورات الأوضاع بليبيا

ناقش وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمس الخميس؛ وجهات النظر حول الانتخابات في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمع الوزيرين على هامش اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في مدينة بريست الفرنسية، والذي يتم تنظيمه تحت رئاسة باريس لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتضمنت أجندة الاجتماع غير الرسمي المقاربة الاستراتيجية تجاه الصين والشراكة مع الاتحاد الأفريقي، إلى جانب استعراض القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن ذات الأهمية الاستراتيجية لبلدان الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم روما، تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا في شهر مارس المقبل؛ لمتابعة مخرجات مؤتمر باريس الذي عُقد في شهر نوفمبر الماضي.