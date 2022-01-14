أجواء باردة على غالبية مناطق ليبيا مع أمطار على الشمال الغربي

توقَع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن تبقى الأجواء باردة على معظم أرجاء البلاد، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مساءً اليوم على مناطق الشمال الغربي، يتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستشهد هطول أمطار رعدية مساء اليوم مصحوبة بنزول حبات البرد، و يتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا مما تسبب في تراكم المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، مع احتمال بسيط لسقوط الثلج على بعض المرتفعات الجبلية، بينما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 12 و15 درجة مئوية ولا تتجاوز ثماني درجات على المرتفعات الجبلية.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ فستكون هناك فرصة تكاثر للسحب من حين لأخر مع لهطول أمطار متفرقة يوم الغد، خاصةً على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط هذا اليوم ويوم الغد على أقصى الساحل الشرقي، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 12 و 16 درجة مئوية ولا تتجاوز ثماني درجات على الجبل الأخضر وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

وستكون السماء بمناطق الجفرة والحمادة و سبها وغات وغدامس مغطاة جزئيا تتكاثر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ما بين 12 و16 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فتكون السماء قليلة السحب والرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة ما بين 14 و16 درجة مئوية.

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