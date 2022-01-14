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لقاء السفير الألماني اونماخت مع المترشح الرئاسي النايض

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

التقى صباح اليوم الجمعة سعادة سفير ألمانيا لدى ليبيا، السيد ميخائيل اونماخت، على منصة للتواصل المرئي، بالمترشح الرئاسي أ.د. عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، وتناقشا عن آخر المستجدات في ليبيا، وسبل السير قدما بالعملية الانتخابية.

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قناة ليبيا

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