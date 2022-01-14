عميد غات: نعاني من نقص الأدوية وأمصال العقارب

قال عميد بلدية غات موسى السنوسي، إن التيار الكهربائي يصل بجهد منخفض جداً وضعيف للمنازل، وساعات انقطاع الكهرباء غير ثابتة.

وأضاف السنوسي، في تصريحات صحفية:” نعاني من نقص الأدوية وأمصال العقارب، ولدينا نقص في الأطباء”.

ولفت إلى أن نقص الوقود ما زال مستمرا والوضع الأمني غير مستقر.

وأشار إلى أن غات لها خصوصية بالنسبة لموقعها الجغرافي فهي تبعد حوالي 400 كيلومتر من أقرب مدينة لها.

وشدد على أن طريق غات متهالك جداً، ورغم إعلان الحكومة بدء مشروع طريق “غات – أوباري”، لم يتواصل معنا أحد ولم نشهد أي إجراء بالمشروع.