التواتي لـ«بوابة إفريقيا»: على الشعب التمسك بالمشروع الدستوري

بوابة افر يقيا الإخبارية- همسة يونس |

14 January, 2022

دعا عضو لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي، الشعب الليبي إلى التمسك بمشروعه الدستوري والاستفتاء عليه لإنهاء المراحل الانتقالية وصولا إلى بناء الدولة.

وقال التواتي، في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “الدساتير عمل وطني يدخل في ضمن أعمال السيادة ولا يجوز التدخل من خارج الدولة في إنجازه، هذا ما التزمت به الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المنتخبة من الشعب حين أقفلت الباب أمام البعثة الأممية والمجتمع الدولي للتدخل في صياغة مشروع الدستور وهذا ما جعل البعثة تحيد من المسار التأسيسي”.