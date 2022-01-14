الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وثلج خفيف على المرتفعات

العنوان-طرابلس

ناشد المركز الوطني للأرصاد الجوية بضرورة أخذ الحيطة والحذر، لوجود احتمالية تساقط ثلج خفيف على بعض المرتفعات الجبلية، إضافة إلى أمطار غزيرة قد تتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وتوقعت الأرصاد، اليوم الجمعة، استمرار موجة البرد على معظم المناطق الليبية، حيث لفتت إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12 – 16) مئوية ولا تتجاوز (09) مئوية على المرتفعات الجبلية.

وذكرت، أن من المتوقع سقوط أمطار مساء اليوم على مناطق شمال غرب ليبيا مصحوبة بخلايا رعدية.

وأشارت إلى أن الأمطار قد يتخللها نزول حبات البرد وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا على بعض المناطق.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن مناطق شمال شرق ليبيا ستشهد تكاثرا للسحب يوم الغد ويتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق الساحلية ومرتفعات الجبل الأخضر.