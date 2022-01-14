مطالبات بإخلاء سبيل قرقاب وتمكينه من ممارسة عمله والدفاع عن نفسه أمام القضاء

ليبيا – أصدر مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بيانا بشأن حجز حرية رئيسه فيصل قرقاب في الـ10 من يناير الجاري.

البيان الذي طالعته صحيفة المرصد أشار إلى احتجاز قرقاب بعد اقتحام مقر إقامته حتى هذه الساعة من دون العرض على النيابة العامة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية مؤكدا نيل رئيس مجلس الإدارة صفته هذه تأسيسا على أمر ولائي من محكمة مختصة مذيل بالصيغة التنفيذية.

وأضاف البيان إن هذا الأمر الولائي معلن لإدارة قضايا الدولة والسجل التجاري ومتحصل على شهادة من السجل وأخرى سلبية بعدم الاستشكال في الأمر حول الميعاد القانوني امام المحكمة التي أصدرته وإن التنفيذ قد تم بمعرفة محضري المحاكم المختصة.

وأكد البيان إن التقاضي والطعن والتظلم والاستشكال والشكوى والبلاغ إلى الجهات القضائية والتفتيش القضائي حقوق يكفلها القانون وهي محل احترام الجميع وسوف تكون محل لجوء المجلس ضد كل من مخالف ومخالفة مطالبا السلطات القانونية بالتدخل والإسراع في إخلاء سبيل قرقاب.

وتابع البيان إن إخلاء السبيل هذا من شأنه تمكين قرقاب من ممارسة عمله والدفاع عن نفسه أمام القضاء داعيا حكومة الوحدة الوطنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق القانون والتشريعات النافذة.

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