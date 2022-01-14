“أفق أوروبا ” يختتم برنامجه التدريبي في طبرق

اختتم فريق نقاط الاتصال الوطنية لبرنامج أفق أوروبا بفندق دار السلام، يوم أمس الخميس، البرنامج التدريبي الذي حمل عنوان “كيف نبدأ في برنامج أفق أوروبا لتمويل البحث العلمي والابتكار”، الذي ينظمه مركز البحوث والدراسات العلمية بجامعة طبرق، وبمشاركة مجموعة من الباحثين والمهتمين من داخل وخارج الجامعة.

وشملت محاور اليوم الأول إعطاء فكرة عامة عن البرنامج ومكوناته والمستهدفين منه والمجالات البحثية المدعومة وكيفية استخدام قاعدة بيانات البرنامج.

وتناول اليوم الثاني تطبيقًا عمليًا على تسجيل الباحثين على المنصة الإلكترونية الأوروبية الخاصة بتمويل البحوث العلمية وكيفية البحث عن شركاء أوروبيين وآلية التواصل وآلية الإعلان عن مشاريع للحصول على شراكة.

واُتفق، خلال نهاية البرنامج التدريبي، على تشكيل مجموعات بحثية تحت إشراف مركز البحوث والدراسات العلمية؛ بهدف الاستمرار في الخطوات المستقبلية بما يعزز فرص الحصول على تمويل للباحثين.

جديرٌ بالذكر أن برنامج أفق أوروبا هو أكبر برنامج في العالم لتمويل البحث العلمي والابتكار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية