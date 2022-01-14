قرين صالح: الدبيبة يستعين بالمليشيات من أجل بقائه في السلطة

رأى السفير والدبلوماسي الليبي السابق قرين صالح، أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص حلحلة الميليشيات أو مغادرة المرتزقة، يدفع المرشح الرئاسي ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وغيره للاستعانة بهم من أجل الصراع على السلطة.

وأكد صالح في لقاء عبر قناة “الغد”، أن السلاح بيد غير مسؤولة أمر مرعب للوضع الليبي، لافتا إلى أن المجتمع الدولي هو المسؤول عن هذا الوضع.

وقال الدبلوماسي السابق إن المجتمع الدولي هو من أتى بالدبيبة ولو أراد بقاءه حتى إجراء الانتخابات فقط لقام بحل الميليشيات والعمل على مغادرة المرتزقة.

ونوه السفير السابق إلى أن الشارع الليبي لن يستمر بالسماح ببقاء هذا الوضع الحالي.