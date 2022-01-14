وزيرا خارجية إيطاليا واسبانيا يبحثان الأزمة الليبية في فرنسا

تطرق وزيرا خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إلى الوضع في ليبيا وآخر مستجدات أزمة إجراء الانتخابات الليبية.

اللقاء الثنائي الذي جمع الوزيرين، جاء على هامش اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذي تحتضنه فرنسا التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي، والذي يبحث استراتيجية الشراكة مع الاتحاد الأفريقي، والسياسة الخارجية لدول أوروبا.

ما تم التطرق بين الوزيرين، إلى المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تعتم روما تنيمه واستضافته في شهر مارس المقبل.