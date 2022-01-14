طالبوا بتشكيل حكومة مصغرة.. 15 نائبا يتبرأون من حكومة الدبيبة

العنوان-طبرق

تبرأ 15 نائبا “براءتهم مما أسموه بـ”حكومة الفساد برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مؤكدين إلى أنهم لا يتحملون مسؤولية “عبثها وفسادها خاصة بعد تاريخ سحب الثقة منها”.

وطالب النواب، في بيان نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، بإيقاف الحكومة والتحقيق معها من قبل النائب العام في جميع الجرائم والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام والتي تعتبر وفق القانون بلاغا للنائب العام.

كما طالب النواب، رئاسة مجلس النواب بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسة القادمة، لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة.

وحددوا مهام الحكومة، في في الترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل الشعب ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.