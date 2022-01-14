أكثر من 20 مليون دولار حجم المساعدات الأمريكية لليبيا لمكافحة كورونا

العنوان-طرابلس

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إن بلادها قدمت عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 20 مليون دولار كتمويل لمكافحة فيروس كورونا.

وأضافت، كما أنها قدمت 1.4 مليون لقاح إلى ليبيا.

وأضافت السفارة، أن الدعم الأمريكي ساعد في إيصال الأكسجين المهم ومعدات سلسلة التبريد إلى المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية تشرح أهمية التطعيم.