موتسفانجوا: تدخل الغرب في ليبيا جعلها غارقة الآن في الخراب

ليبيا – نقل تقرير إخباري نشرته صحيفة “نيوز داي زيمبابوي” الزيمبابوية عن وزيرة الإعلام في البلاد “مونيكا موتسفانجوا” موقفها من غزو ليبيا عام 2011.

التقرير المقتضب الصادر بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أشارت خلاله “موتسفانجوا” إلى الذرائع التي استند عليها حلف شمال الأطلسي “ناتو” والغرب للإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي في العام 2011 وعلى رأسها تصوير الدول الإفريقية على أنها سيئة الإدارة ما يوجب التدخل الأجنبي فيها.

وتابعت “موتسفانجوا” بالقول:”إن تصويرنا باستمرار في وسائل الإعلام العالمية في قالب الضعف والعوز والعجز المفرط المبرر للحاجة للتدخل الأجنبي غير مقبول لأن ما جرى في ليبيا تم بموجب بموجب أحكام مشكوك فيها مثل المسؤولية عن حماية البلاد الغارقة الآن في الخراب بسبب ذلك.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية