أميركا: سلّمنا ليبيا 1,4 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أفادت السفارة الأميركية في ليبيا أن واشنطن قدمت 1,4 مليون جرعة لقاح إلى ليبيا منذ ظهور جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قدمت عبر الوكالة الأميركية للتنمية أكثر من 20 مليون دولار كتمويل لمكافحة الجائحة، وذلك في إطار برنامج “كوفاكس”.

وطالبت السفارة، عبر موقعها الرسمي، على منصة “فيس بوك”، بالمساعدة في دعم إيصال الأكسجين ومعدات التبريد إلى المرافق الصحية في جميع أنحاء ليبيا، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية؛ بهدف التوعية وشرح أهمية تلقي جرعات التطعيم.

جديرٌ بالذكر أن مبادرة كوفاكس يشترك في قيادتها كلٌّ من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع أي ما يعرف اختصارًا باسم “غافي” والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة؛ وذلك بهدف ضمان إتاحتها بشكل عادل ومنصف لكل بلدان العالم.

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