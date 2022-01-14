سليم قشوط: لولا حقد النظام السابق لانطلقنا ببناء ليبيا

اتهم القيادي في مليشيات بركان الغضب، سليم قشوط، الزعيم الراحل معمر القذافي، بتدبير الانقلابات في الدول الأفريقية، والتي زعم أنها هدأت بعد 2011.

ونشر قشوط عبر “فيسبوك”، رده على كل من يتهم “ثورة فبراير ثورة الشباب” على حد وصفه، قائلا: “بعد هدر الأموال طيلة 42 سنة وجدنا بعد 2011 تقريبا 200 مليار مع رصيد من الذهب وأكبر قيمة خارج ليبيا بطريقة غير شرعية في جنوب أفريقيا تقارب 300 مليار، على حد زعمه.

وأضاف: “هذا حد جهده من الإنفاق كان هذا لم يبق ولم يذر من شيء والحمد لله القارة الأفريقية استقرت بعد 2011 وهو كان لعب فيها 10 بأموال ليبيا من انقلابات وحروب” وفق ادعائه.

وتابع قشوط: “القذافي له 42 سنة يهدر في الأموال ويخزن فيها ولا على باله جاء في تفكيره مشاريع استراتيجية لأنه حد تفكيره في الشذود أو صناعة المجد بالوهم هو ومن معه” على حد قوله.

وواصل القيادي بمليشيا بركان الغضب: “النتيجة التى لا يعرفها معظم الليبيين أن بعد 2011 لم نجد دولة حقيقية بمعنى الكلمة، وجدنا دولة منهارة تحتاج إلى بناء من الأساس تبدأ من الدستورية إلى تعديل القوانين إلى تعديل هيكلية الدولة” بحسب ادعائه.

واستكمل قشوط: “ولولا وجود حقد دفين من النظام السابق الذين يعتبرون ليبيا مزرعة، والمواطن فلاحا عندهم، لكنا قمنا في السنوات الأولى من وضع دستور وعدلنا القوانين وانطلقنا إلى بناء دولة ببساطة المؤتمر الوطني، كان يمثل كل أطياف الشعب الليبي، والنظام السابق لم يتقبل الوضع”، وفق زعمه.