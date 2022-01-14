ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا

اعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض في تحديث يومي لحالات الاصابة بفايروس كورونا على مستوى ليبيا ،تسجيل 765 اصابة جديدة و523 حالة شفاء و6 حالات وفاة.

واشار المركز في بيان نشره اليوم الجمعة ان مكاتب المركز في مختلف البلديات استلمت عدد (5838) عينة كانت نتائجها عدد ( 5073 ) عينة سالبة وعدد (765) عينة موجبة حيث كانت نسبة الحالات الموجبة ( 13%) من اجمالي العينات.

بينما كان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء عدد (523) حالة وعدد 6 حالات وفاة منها 4 حالات وفاة من المنطقة الغربية وحالتين من المنطقة الشرقية.