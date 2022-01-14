بلدية الكفرة تكشف أسباب إغلاق الحدود مع السودان

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام ببلدية الكفرة عبد الله سليمان إن إغلاق الحدود مع السودان جاء إثر مطالبات شعبية بعد مقتل مواطنين وإصابة آخرين عقب عمليات سطو مسلح في منطقة المثلث الحدودي مع السودان.

سليمان وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين أضاف: “ستصل اليوم طائرة لشركة ليبيا للطيران محملة بالسيولة لمصارف البلدية تقدر بـ 30 مليون دينار تقريبًا”.

وتابع: “وفد من وزارة النقل والمواصلات رفقة وفد تركي سيصل للنظر في إمكانية استئناف تعبيد طريق الكفرة- جالو”، مشيرًا إلى أن العقد الموقع مع الشركة التركية عام 2006 ينص على صيانة 30 كيلومترًا على الطريق فيما سيبقى 60 كيلو خارج الاتفاق.

ولفت إلى أن هذه الطريق حصدت 9 أرواح في الشهر الماضي؛ إثر حاث سير، موضحًا أن الرحلات الجوية في مطار الكفرة متوقفة منذ 9 أشهر.

كما بين أن الميزانية التي صرفت للبلدية تقدر بحوالي 3 ملايين دينار، وهي غير كافية لمتطلبات البلديات، حيث تشترط الحكومة صرفها وفق شروط محددة.

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