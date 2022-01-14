ليبيا.. ضمن ملفات البحث بين المفوض الأوروبي ووزير الخارجية المالطي

بحث المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، مع وزير الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو؛ التطورات في دول جنوب المتوسط ومن أهمها ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي، جمع المفوض مع الوزير المالطي على هامش اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في مدينة بريست الفرنسية، والذي يتم تنظيمه تحت رئاسة باريس لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وشهد الاجتماع بحث تعزيز سبل التعاون والتبادل بين الجانبين، فيما وصف “فارهيلي” الاجتماع بأنه “حوار جيد مع الوزير”.

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