«الكهرباء»: إعادة تشغيل خطة الفروسية بعد تعرضه لسرقة 1200 متر أسلاك

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، إعادة تشغيل خطة الفروسية من محطة «30 المنارة»، بعد تعرضه للسرقة مسافة 1200 متر أسلاك.

ونشرت الشركة، أمس الخميس، صورا للفرق الفنية بدائرة توزيع قصر بن غشير، أثناء محاولة إعادة تشغيل الخط.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة 2550 مترا من أسلاك الكهرباء في ثلاث مناطق بإدارتي توزيع الجفارة وقصر بن غشير، «ضمن التعديات المتواصلة التي تتعرض لها مكونات الشبكة الكهربائية».

– سرقة 2550 متر أسلاك كهرباء بإدارتي توزيع الجفارة وقصر بن غشير

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه جرى سرقة مسافة 450 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط المشتل من 30 مفرق الزهراء بدائرة توزيع الزهراء بإدارة توزيع الجفارة ، وسرقة 1200 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط الفروسية من محطة 30 المنارة، وكذلك سرقة 900 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط الهواري من محطة 30 المنارة بدائرة توزيع قصر بن غشير.

من إعادة تشغيل خطة الفروسية, (الشركة العامة للكهرباء)

من إعادة تشغيل خطة الفروسية, (الشركة العامة للكهرباء)