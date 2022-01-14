“مكافحة الأمراض” يسجل 765 إصابة و 6 وفيات بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 765 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 5,838 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 613؛ فقد سُجّل شفاء 523 حالة، إلى جانب تسجيل ست حالات وفاة على مستوى البلاد، أربع منها بالمنطقة الغربية، واثنتان بالمنطقة الشرقية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة في المنطقة الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 13% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 396,452، منها 7,021 حالة نشطة من بينها 131 حالة حرجة ، إضافة إلى تعافي 383,603 حالات، ووفاة 5,828 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,956,378 شخصًا منهم 933,733 تلقوا الجرعة الثانية و 2,609 تلقوا الجرعة التعزيزية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية