البشتي: بدون جمع السلاح والقضاء القوي سنظل في دولة المليشيات

دعا المحلل السياسي عبد العظيم البشتي إلى إنهاء دولة المليشيات ومراكز القوى والفساد.

وطالب البشتي في تدوينة عبر “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، بجمع السلاح من المليشيات المسلحة تحت رعاية قوات حفظ السلام.

وقال المحلل السياسي: “ما لم يتم جمع كل السلاح من كل الميليشيات من قبل قوات الأمم المتحدة (القبعات الزرق)، ومن ثم وضعه مؤقتا تحت حراستها ، إلى أن نتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يتم القبول بنتائجها من قبل الجميع ، وتكون لدينا نتيجة لذلك سلطة منتخبة بشكل صحيح وقانوني ، حينها يتم تسليم السلاح لها ليكون تحت سلطتها وحدها”.

وأضاف: “وما لم يكن لدينا قضاء نزيه وشفاف ، وقضاة لا يخافون على أنفسهم من أي اعتداء أو تهديد ، ما لم يتم كل هذا ، لا يمكننا القول إننا نعيش فعلا في دولة قانون ومؤسسات قادرة على حماية مواطنيها ، بل دولة ميليشيات ومراكز قوى وفساد”.