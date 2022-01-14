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المدينة القديمة بطرابلس تتزيّن بعروض فنية وثقافية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد المدينة القديمة بطرابلس لتنظيم اليوم الثقافي، والذي ستنطلق فعالياته يوم غد السبت، عند الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة العاشرة ليلاً.

ويتضمن اليوم فعاليات مختلفة في جميع ساحات وفضاءات المدينة القديمة، حيث يشهد معارض فنية وموسيقية ومسابقات ترفيهية، إلى جانب عروض للأطفال ونشاطات ثقافية وورش عمل متنوعة.

وفي إطار الاستعدادات لليوم الثقافي؛ أعلنت إدارة البيت الموريسكي عن فتح أبوابه للزوار، حيث شهد الافتتاح نشاطات مختلفة، منها كلمات افتتاحية، ورسائل شكر، وصالون ثقافي، وعرض لمقتنيات تراثية قيّمة وبعض المشغولات الفضية والنحاسية واللوحات الفنية.

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قناة 218 الليبية

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