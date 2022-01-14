عميد غريان: صفحتنا بيضاء وعلى المشككين التوجه لديوان المحاسبة والرقابة الإدارية

نفى يوسف ابديري، عميد بلدية غريان، كافة الأخبار المتداولة عن نقل أي مؤسسة خارج مدينة غريان، مؤكدا أن مبلغ 7 مليون “صريرة الدبيبة” ستكون مخصصة للطرق والمياه والإنارة.

!وأضاف ابديري، في لقاء عبر راديو غريان، أن مستشفى غريان تم تفعيل عقد الصيانة بقيمة 38 مليون تقريبا وهو تحت إشراف وزارة الصحة وليس للبلدية أي علاقة به.

وعن مبلغ 5 مليون للحدائق، قال إنه تم تخصيص 2 هكتار بمعسكر سبحان لتكون منتزه وطني سيحمل اسم الهادي كعبار وسيكون مفاجئة للجميع والمبلغ المخصص 3 مليون و 600 تقريبا أما باقي المبلغ لإنشاء مشتل خاص بالشتول وصيانة عدد من الحدائق.

وبالنسبة لمبلغ 5 مليون لسوق الخضار، فشدد على أن سوق الخضار تم تجهيزه الفترة الماضية بجهود عدد من المواطنين والبلدية والمبلغ المخصص لم يصرف منه أي درهم ويتم إعداد المقايسات لإنشاء دورات مياه وخزنات مياه وحوائط ساندة.

وتابع:” أي مواطن يشكك في عمل البلدية يتوجه لديوان المحاسبة والرقابة الإدارية”.