الدبيبة يطالب صندوق الإنماء الاقتصادي بإعداد موقف فني ومالي حول مصنع أسمنت نالوت

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مدير صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بضرورة إعداد موقف فني «حول المعدات والآلات» وموقف مالي «حول ما جرى صرفه والاعتمادات المستندية المفتوحة» بخصوص مشروع إنشاء مصنع أسمنت نالوت.

جاء ذلك في كتاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى مدير صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتاريخ أمس الخميس، 13 يناير، ونشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من زيارته إلى موقع المشروع المتوقف عن التنفيذ منذ العام 2010 رغم وجود المعدات كافة.

وشدد جمعة في كتابه إلى مدير صندوق الإنماء الاجتماعي على ضرورة أن يكون إعداد الموقف الفني والمالي معزز بتوصيات مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بهدف تفعيل المشروع وعدم استمرار الوضع كما هو عليه.

– الدبيبة يتفقد موقع تنفيذ مشروع مصنع أسمنت نالوت

يأتي الإعلان عن هذه الخطوة، بعد يوم من زيارة الدبيبة إلى موقع تنفيذ مشروع مصنع أسمنت نالوت الذي يقع على بعد 20 كلم جنوب المدينة الواقعة غرب ليبيا، للاطلاع على الخطوات العملية المتخذة للبدء في تنفيذه.

وأكدت حكومة الوحدة الوطنية أن مشروع تنفيذ مصنع أسمنت نالوت مستهدف ضمن خطة «عودة الحياة» بعد توقف كافة الأعمال والعقود منذ سنة 2011، لما له من أهمية كبيرة لتنمية المنطقة الواقع في نطاقها وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ويقع المصنع على مساحة تقدر بـ75 هكتارا، وهو تابع للشركة الوطنية لصناعة مواد البناء الحاضنة والمملوكة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومن المخطط أن تبلغ طاقة المصنع الإنتاجية 1.5 مليون طن سنويا، بحسب الحكومة.