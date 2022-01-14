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عقب تعثر إجراء الانتخابات .. الصول : المرحلة الحالية لا تتحمل وتحتاج إلى تدخل عاجل من البرلمان

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  قال عضو مجلس النواب علي الصول إن اللجان المكلفة من مجلس النواب مهمتها تقصّي أعمال المناصب السيادية وتوحيدها أولًا، ثم النظر في العراقيل التي تواجهها ومدى تقصيرها إذا ثبت ذلك.

عضو اللجنة البرلمانية المكلّفة لهيئة مكافحة الفساد وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية، صرح بأن اللجان المكلفة، خاصة لجان ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصرف ليبيا المركزي، قد توصي بإبقاء الرئيس والأعضاء أو استبدال أعضاء بآخرين أو التغيير بالكامل، بناء على اجتماعاتها.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية لا تتحمل، وتحتاج إلى تدخل عاجل من مجلس النواب بعد أخذ زمام المبادرة مجددًا، إثر تعثر التوصل إلى الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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