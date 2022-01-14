أبو جناح يستعرض “المشاريع الاستثمارية بالجنوب” مع وزير الاقتصاد

التقى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” ،مع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” ، رفقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “جمال النويصري”، خلال لقاء موسع نظمته الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بحضور عدد من مديري المصارف التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين.

واستعرض اللقاء، المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الجنوبية والفرص الواعدة بقطاع الاستثمار ، في إطار استكمال الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والبحث عن مصادر تمويل للمشاريع المستهدفة والعمل على تنفيذ وتفعيل المناطق الحرة وتنشيط تجارة العبور وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالمنطقة الجنوبية وتطوير القطاع

وأكد “أبوجناح”، أن تنفيذ الخارطة الاستثمارية يبدأ من المنطقة الجنوبية التي تزخر بالموارد الطبيعية وشريان الحياة لمعظم المناطق الليبية.

وناقش الحضور، عددًا من المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الاعمال والمشاريع بالمنطقة الجنوبية وسُبل تذليلها ، بإلاضافة إلى عددٍ من المشاريع الاستثمارية بقطاعات الصناعة والسياحة والتجارة المستهدفة بالمنطقة وآلية تنفيذها.

وحضر اللقاء، مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها وعدد من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الجنوبية.