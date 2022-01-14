 غوتيريش: وليامز تعمل جاهدة لتهيئة ظروف الانتخابات في ليبيا

العنوان-نيويورك

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الأمم المتحدة تعمل بشكل مكثف مع الأطراف الليبية من أجل إجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن.

وقال غوتيريش أن مستشارته ستيفاني ويليامز تعمل بكل جد مع الأطراف المعنية في ليبيا؛ وذلك بهدف إيجاد الظروف الملائمة لتحريك الأمور قدما إلى الأمام بأسرع ما يمكن.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه أصبح عنصرا إيجابيا يتمثل في أنه بإمكان مجلس النواب أن ينعقد بكل أعضائه، من كل أنحاء ليبيا وذلك للمرة الأولى منذ سنين عديدة، لتشكيل لجنة تضع خارطة طريق.

وأوضح غوتيريش أنّ الأمم المتحدة تعمل الآن مع كل الأطراف لضمان أن تسمح خارطة طريق من إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وأنّه من الضروري إنشاء مؤسسات شرعية في ليبيا.