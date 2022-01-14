“نورلاند” يجدد الدعوة لانتخابات ليبية ضمن الإطار الزمني لاتفاق جنيف

جددت الولايات المتحدة دعمها القوي لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا، ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بحثا فيه الخطوات التالية المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتي تعتمد على القادة الليبيين، وفق بيان نورلاند.

يُذكر أن نورلاند شدد على ضرورة إجراء انتخابات في غضون 18 شهراً، وفق مخرجات خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في توافق مع الموقف الأممي الذي أكدته المستشارة ستيفاني وليامز عبر دعوتها إجراء الانتخابات الليبية قبل يونيو المقبل.

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