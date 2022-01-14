وفاة مواطن ونجله بعد تعرضهما لصعق كهربائي في عين زارة

أفادت الشركة العامة للكهرباء بوفاة مواطن وابنه، بعد تعرضهما لصعقة كهربائية ناتجة عن تأثرهما بالمجال الكهربائي لخط نقل الضغط العالي، بعد استخدامهما لسلم حديدي فوق منزلهما.

وأوضحت الشركة أنها تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للتحكم على تمام الساعة 11.30 صباح اليوم الجمعة، بفصل خط دانون من 220 التبة، وتوجهت على الفور فرقة الصيانة بمكتب التشغيل والصيانة بن عون التابعة لدائرة توزيع عين زارة للكشف عن الخط، حيث وجدت بعض المساكن تم بناؤها تحت خطوط نقل الضغط العالي الأمر الذي أدى لوقوع الحادثة.

وحذّرت الشركة من البناء تحت أو بالقرب من مسارات نقل الطاقة، لما يُشكله من خطر حقيقي على حياة المواطنين، مشيرة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل الجهات المعنية بخصوص الحادثة.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية قامت خلال المدة الماضية بإزالة المباني والإنشاءات المُشيّدة في مسار خطوط نقل الضغط العالي، بأوامر من النائب العام.

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