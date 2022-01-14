ضبط 3 مطلوبين في قضايا سرقة مال عام بطرابلس

ضبطت وحدة التحقيقات والتحري التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس ثلاثة مطلوبين في جرائم سرقة المال العام، وصدر بحقهم أحكام غيابية، في رقم قضايا «2017/1139» و«2017/1130» و«2019/241».

وتمكن رجال الوحدة من إيقاف متهمين خلال اليومين الماضيين، قبل أن توقع بالثالث الجمعة، والذي حكم عليه بالسجن ثلاثة سنوات في القضية الأخيرة، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى اتخاذ الاجراءات القانونية مع المقبوض عليهم، ثم أحيلوا إلى جهات الاختصاص.

والأربعاء الماضي، قبضت الوحدة على شخص صدر بحقه حكم بالسجن ثلاثة سنوات غيابيا، في قضية سرقة مال عام أيضا، تحمل رقم «11302017».