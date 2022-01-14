الدبيبة يوجه بمتابعة ممتلكات عدد من سكان نالوت في تونس

العنوان-طرابلس

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بتفعيل لجنة متابعة ممتلكات عدد من سكان بلدية نالوت داخل التراب التونسي ومعالجة أوضاعهم، وموافاته بنتائج اجتماعاته مع الجهات المعينة.

وجاء ذلك في كتاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ونشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها بـ فيسبوك اليوم الجمعة.

وشُكلت اللجنة المعنية بمتابعة ومعالجة أوضاع ممتلكات عدد من سكان بلدية نالوت داخل التراب التونسي بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (432) لسنة 2021.

ويأتي ذلك بعد يوم من زيارة الدبيبة إلى بلدية نالوت واجتماعه مع عميد وأعضاء المجلس البلدي وممثلي القطاعات العامة وعدد من الأهالي في البلدية والاستماع إلى مشاكلهم.

كما أصدر الدبيبة أيضا تعليمات إلى مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالعمل على استكمال مكتب الأحوال المدنية ببلدية نالوت وتضمينه لمشروعات العام 2022.