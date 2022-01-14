نورلاند: انعدام الأمن والفقر في الجنوب يدفع للتعجيل بالانتخابات

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على دعم الولايات المتحدة لمسار الانتخابات، ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف نورلاند خلال مكالمة هاتفية مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، أن انعدام الأمن والفقر في المنطقة الجنوبية سبب آخر لضرورة إجراء الانتخابات في أسرع ما يمكن، حتى تتمكن حكومة وطنية مُوحدة من العمل لصالح جميع المواطنين الليبيين، وفق بيان على تويتر.

يُذكر أن نورلاند جدد خلال مهاتفته نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في وقت سابق اليوم الجمعة، على ضرورة التقيد بالجدول الزمني الذي أقرته خارطة الطريق الأممية، في حراك دبلوماسي أمريكي يهدف لتسريع إجراء الانتخابات المتعثرة.

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