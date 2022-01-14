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هل ستؤجل الانتخابات وتعود البلاد إلى نقطة الصفر

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

مع عدم وضوح المشهد السياسي في البلاد، يرى محللون وسياسيون أن موعد إجراء الانتخابات في ال24 من يناير غير منطقي، في ظل المعرقلات والانقسامات التي لم تحسم بعد،

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قناة ليبيا

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