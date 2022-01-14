هل ستؤجل الانتخابات وتعود البلاد إلى نقطة الصفر

مع عدم وضوح المشهد السياسي في البلاد، يرى محللون وسياسيون أن موعد إجراء الانتخابات في ال24 من يناير غير منطقي، في ظل المعرقلات والانقسامات التي لم تحسم بعد،

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