نورلاند للكوني: الولايات المتحدة تدعم مسار الانتخابات ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي

استعجل المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إجراء الانتخابات في ليبيا حتى تتمكن حكومة وطنية موحدة من العمل لصالح جميع المواطنين الليبيين، مجددا التأكيد على دعم بلاده لهذا المسار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ريتشارد نورلاند، الجمعة، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني.

وأكد نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على تويتر: “دعم الولايات المتحدة لمسار الانتخابات ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأضاف نورلاند في تغريدة ثانية للسفارة، قائلا: “تحدثنا أيضًا عن الجنوب، حيث يشكل انعدام الأمن والفقر سببًا آخر لضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن حكومة وطنية موحدة من العمل لصالح جميع المواطنين الليبيين”.