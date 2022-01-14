«الكهرباء»: وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي في عين زارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن وفاة أب ونجله نتيجة البناء تحت خطوط الضغط العالي، ضمن دائرة توزيع عين زارة.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنها تلقت بلاغ من الإدارة العامة للتحكم على تمام الساعة الحادية عشرة ونصف صباح اليوم الجمعة، بفصل خط دانون من220 التبة.

وبحسب البيان، توجهت على الفور فرقة الصيانة بمكتب التشغيل والصيانة «بن عون»، التابعة لدائرة توزيع عين زارة، للكشف عن الخط، لتجد بعض المساكن المبنية تحت خطوط نقل الضغط العالي.

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وقالت الشركة إن هذا الأمر أدى إلى وفاة أب ونجله نتيجة وضع سلم حديد فوق المنزل، ودخوله في مجال الكهرباء، علما بأن الخط قائم منذ 25عاما.

وأوضحت الشركة أنها توجه رسائل شبه يومية عبر صفحتها الرسمية، بأن البناء تحت أو بالقرب من مسارات نقل الطاقة، يشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل الجهات المعنية بالخصوص.