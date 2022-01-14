من أنقرة.. ستيفاني تدعو لدعم إقليمي ودولي لليبيا

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أهمية وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا، والذي يبني على التقدم المحرز في الحوار الليبي الداخلي المستمر.

وشددت ستيفاني خلال محادثات أجرتها مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال اليوم الجمعة في أنقرة، على ضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية من أجل الصالح العام للبلاد.

يُذكر أن ستيفاني دعت لإجراء انتخابات ليبية قبل يونيو المقبل، بعد لقائها بأطراف سياسية مختلفة، في إطار دعم جهود إنهاء الأزمة وفق مسارات ملتقى الحوار السياسي.

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