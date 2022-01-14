تعديات لا تتوقف.. سرقة 2550 متر أسلاك كهربائية غرب ليبيا

كشفت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، عن تعرض شبكات الكهرباء بعدة مناطق في غرب البلاد إلى النهب، مؤكدة أنه تم سرقة 2550 مترا من أسلاك الكهرباء في ثلاث مناطق بإدارتي توزيع الجفارة وقصر بن غشير، وذلك ضمن التعديات المتواصلة التي تتعرض لها مكونات الشبكة.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه تم سرقة مسافة 450 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط المشتل من 30 مفرق الزهراء بدائرة توزيع الزهراء بإدارة توزيع الجفارة ، وسرقة 1200 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط الفروسية من محطة 30 المنارة، وكذلك سرقة 900 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط الهواري من محطة 30 المنارة بدائرة توزيع قصر بن غشير.

يذكر أن العديد من المدن بالمنطقة الغربية تشهد ظاهرة متكررة من الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية وذلك بالرغم من تكرار مناشدتها كافة الجهات الاعتبارية بغرب البلاد، بضرورة التدخل العاجل واتخاذ موقف حازم تجاه ذلك.