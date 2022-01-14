عضو في لجنة الحوار تدعو لانفصال ليبيا إلى دولتين

دعت عضو لجنة الحوار السياسي عزة محمود الصيد إلى إطلاق حراك “برقة – تقرب”، الداعي لانفصال إقليم برقة وقيام دولة مستقلة، واصفة إياه بالحل الذي يهرب منه الجميع.

وأضافت الصيد التي تلت بياناً لما يُسمّى “حراك برقة” أن حجم الشقاق والفوارق بين برقة وطرابلس أكبر من أن يوضع في كيان واحد، مطالبة الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوربي للكف عن الهروب بالأزمة الليبية إلى الأمام، ودعم مطلبها لوقف ما أسمته العبث الذي استمر لعشر سنوات.

واعتبرت الصيد الكيان الليبي كياناً هشاً تم اختصاره في طرابلس، داعية ما أسمته “الشعب البرقاوي” إلى الالتفات حول حراك “برقة تقرب”، ورافضة وحدة ليبيا التي تأتي على حساب كرامة برقة، وفق وصف بيانها.

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