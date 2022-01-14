حراك إيطالي لإنقاذ البلاد من الذهاب للمجهول

يتواصل الحراك الدولي الداعم للبلاد في محاولة لإخراجها من حالة الضبابية المسيطرة على المشهد السياسي، خصوصا بما يتعلق بموعد عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما دفع إيطاليا لمطالبة المجتمع الدولي بإطلاق مبادرة لإنقاذ ليبيا.
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قناة ليبيا
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