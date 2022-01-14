مفتتحاً طريق عين زارة -وادي الربيع.. الدبيبة: حولنا الدمار للبناء والحرب للسلام

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة، إنه افتتح اليوم المرحلة الثانية من طريق عين زارة -وادي الربيع، وسيكون لها دور هام في تخفيفا الازدحام الذي كان يعاني منه أهالي المنطقة منذ فترة طويلة.

أضاف على فيسبوك: “عندما استلمت حكومة الوحدة الوطنية مهامها كان من أهم ما عملت على ترسيخه هو التحول من الدمار إلى البناء ومن الحرب إلى السلام، والبدء في مرحلة الإعمار مهما كانت الخطوات بسيطة في عين البعض”.

وتابع: “بالنظر إلى حجم الدمار والحروب التي مرت بها البلاد، فإن أي فرصة لتعزيز توجهنا نحو التنمية وعودة الحياة سنقوم بمشاركتها ونحتفي بها مع أبناء وطننا”.