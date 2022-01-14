الدبيبة يصدر تعليماته بصيانة جميع دور الرعاية في ليبيا

العنوان – طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته بإجراء الصيانة والتجهيز اللازم لجميع دور الرعاية بكافة المدن الليبية.

وأكد الدبيبة على وزارة الشؤون الاجتماعية إجراء الصيانة والتجهيز اللازم لجميع دور الرعاية في ليبيا.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على إعطاء دور الرعاية الأولوية ضمن خطة الوزارة للعام 2022م.

وكان الدبيبة افتتح اليوم الجمعة دار الوفاء لرعاية العجرة والمسنين بعد اكتمال أعمال المرحلة الأولى من الصيانة وإعادة التأهيل.

جاء ذلك خلال زيارة للدبيبة للاطلاع على الصيانة الأولى للدار منذ ما يزيد على العقدين، حيث استمع إلى ملاحظات نزلاء وموظفي الدار على أعمال التطوير،وفق بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وكان رئيس الحكومة في زيارة سابقة للدار قد أعطى تعليماته بالصيانة العاجلة لمرافق الدار حرصًا على راحة النزلاء، وفي وقت سابق الأربعاء، قال الدبيبة: “إن وزارة الصحة بشكل أو بآخر في فوضى عارمة، متهمًا إداراتها برفض التغيير”.

وأشار الدبيبة إلى أن القطاع يعاني من تردي في مستوى الخدمات ويأن من الفساد.