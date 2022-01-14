“الزناتي” يبحث تعزيز التعاون الصحي مع إيطاليا

بحث وزير الصحة علي الزناتي أمس الخميس، رفقة السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو سبل تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين، للرفع من مستوى الخدمات بالقطاع الصحي في ليبيا، وتحسين قدرات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأكد السفير بوتشينو حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح المجال التدريبي للكوادر الطبية، إلى جانب دعم القطاع الصحي في ليبيا.

يُذكر أنه سبق للوزير الزناتي زيارة إيطاليا ومالطا في إطار جهود الوزارة لتنفيذ برنامج توطين العلاج بالداخل، وتخفيض فاتورة العلاج بالخارج، عن طريق استجلاب كوادر طبية أجنبية للتدريب وإجراء عمليات دقيقة في ليبيا.

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