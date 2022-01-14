تكتل إحياء ليبيا ينظم حوارية حول الحقوق السياسية للمرأة

نظم تكتل إحياء ليبيا ندوة حوارية حول الحقوق السياسية للمرأة، وأهمية مشاركتها في تطبيق القانون وأن تكون جزءا لا يتجزأ من الدولة بجميع مفاصلها.

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