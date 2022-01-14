ليبيا الان

تكتل إحياء ليبيا ينظم حوارية حول الحقوق السياسية للمرأة

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم تكتل إحياء ليبيا ندوة حوارية حول الحقوق السياسية للمرأة، وأهمية مشاركتها في تطبيق القانون وأن تكون جزءا لا يتجزأ من الدولة بجميع مفاصلها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك