ستيفاني: ناقشت مع نائب وزير الخارجية التركي التطورات الليبية 

قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إنها ناقشت مع نائب وزير خارجية تركيا سادات أونال في أنقرة التطورات السياسية في ليبيا وخيارات السير قدما للانتخابات.

وأضافت وليامز في تغريدة عبر “تويتر”: شددنا على ضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية من أجل الصالح العام للبلاد بوجود دعم إقليمي ودولي.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة عن إجراء المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز مقابلات مع مسؤولين أتراك بشأن ليبيا.

وقال مصدر بالبعثة الأممية إن وليامز وصلت إلى تركيا قبل يومين، لإجراء مباحثات حول الأزمة الليبية بعد تأجيل الانتخابات التي كان مقرر عقدها في 24 ديسمبر الماضي.

وبحسب المصدر فإن ستيفاني التقت خلال زيارتها إلى أنقرة رئيس المخابرات التركي حاقان فيدان، قبل أن تنتقل إلى اسطنبول للقاء عدد من الليبيين.

وفي هذا السياق قال جان علم الدين المسؤول الإعلامي بالبعثة، إن الاجتماعات تركزت على سبل الحفاظ على زخم الانتخابات والمضي بالعملية الانتخابية قدماً.

وبين علم في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، الممول من قطر وتبث من تركيا، إن مستشارة الأمين العام سيكون لها محطات أخرى لنفس الأهداف في الأيام القليلة المقبلة.