 العرفي لـ218: النواب سيبحثون تسمية رئيس جديد للحكومة

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي لـ218، أن جلسة المجلس المزمع عقدها الاثنين المقبل ستُخصص لبحث مسألة تعيين رئيس جديد للحكومة، خلفاً لعبد الحميد الدبيبة، الذي يشغل المنصب حالياً بصفة مؤقتة بعد سحب الثقة منه.

وأضاف العرفي أن بعض النواب يرغبون في الترشح للمنصب، حيث ستُطرح الأسماء للتداول لاختيار شخصية مؤثرة وفاعلة في المشهد السياسي بالشراكة بين رئاسة المجلس والنواب والأطراف السياسية الفاعلة، مشيراً إلى أن الجلسة لم يحدد بعد ما إذا كانت علنية أو مغلقة.

يُذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا النواب لجلسة الاثنين القادم، دون أن يُعلن جدول أعمالها، حيث رشحت مصادر أن يكون من ضمنها تحديد مصير لجنة خارطة الطريق البرلمانية.

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