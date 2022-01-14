ليبيا الان

معيتيق: نحتاج إلى الشفافية والصراحة لبناء الوطن الفترة المقبلة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال أحمد معيتيق المرشح الرئاسي، قمنا اليوم الجمعة الموافق 14 يناير 2022 بزيارة مدينة ترهونة ، و أسعدنا لقاء اخوتنا واهلنا في ترهونة ، وتبادلنا الحديث حول التحديات التي تواجه الوطن، وسبل الدفع و الاستمرار في توحيد مؤسساته، وصناعة التغيير الإيجابي، والابتعاد عن التجاذبات، والتفكير في التنمية من أجل هذا الوطن والأجيال القادمة.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “كما أسعدنا و أثلج صدرنا هذا اللقاء، والنقاش المثمر و الاستماع للقاعدة الشعبية، حيث اتسم هذا اللقاء بالكثير من الشفافية، والصراحة، وهو ما نحتاجه في المرحلة القادمة لبناء الوطن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك