معيتيق: نحتاج إلى الشفافية والصراحة لبناء الوطن الفترة المقبلة

قال أحمد معيتيق المرشح الرئاسي، قمنا اليوم الجمعة الموافق 14 يناير 2022 بزيارة مدينة ترهونة ، و أسعدنا لقاء اخوتنا واهلنا في ترهونة ، وتبادلنا الحديث حول التحديات التي تواجه الوطن، وسبل الدفع و الاستمرار في توحيد مؤسساته، وصناعة التغيير الإيجابي، والابتعاد عن التجاذبات، والتفكير في التنمية من أجل هذا الوطن والأجيال القادمة.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “كما أسعدنا و أثلج صدرنا هذا اللقاء، والنقاش المثمر و الاستماع للقاعدة الشعبية، حيث اتسم هذا اللقاء بالكثير من الشفافية، والصراحة، وهو ما نحتاجه في المرحلة القادمة لبناء الوطن”.